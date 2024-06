“Hanno visto tutti quello che è successo. Chi prova a minimizzare evidentemente vuole prendere in giro i cittadini”. Leonardo Donno così ai cronisti, prima di salire sul palco in Piazza Santi Apostoli, dove i partiti dell’opposizione si sono dati appuntamento per dire no al ‘premierato’, approvato oggi in prima lettura al Senato. “A causa di questi violenti di destra che picchiano i colleghi, abbiamo fatto una pessima figura come Paese – aggiunge – provano a reprimere il dissenso ma non ci riusciranno, non ci spaventano”. Il deputato 5 stelle annuncia che ha presentato una querela dopo la rissa in Parlamento. Donno commenta le parole di Giorgia Meloni. “Penso che una presidente del Consiglio che non condanna la violenza non è degna di ricoprire quel ruolo”.