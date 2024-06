Un uomo di 66 anni è morto annegato, domenica scorsa, nelle acque del litorale di Anzio. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi della sua compagna e degli altri bagnanti presenti. A perdere la vita è Alfredo Baccarini, 66enne di Lanuvio, in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano Latina Today, l’uomo stava facendo il bagno insieme alla sua compagna quando, a causa di una forte corrente, ha iniziato ad avere difficoltà a rimanere a galla. Un allarme che ha mobilitato subito i bagnini, e anche un giovane di 17 anni, che hanno prestato subito aiuto alla coppia. Il 66enne è stato portato a riva, si è cercato subito di rianimarlo, prima dai bagnini e poi dal personale del 118 arrivato sul posto. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche la capitaneria di porto di Anzio e i carabinieri. Sotto choc invece la compagna del 66enne. Secondo quanto si apprende dai primi riscontri, inoltre, nella morte dell’uomo è stato complice anche un malore o una congestione mentre si trovava in acqua. “Mio figlio ci ha provato in tutti i modi a salvarlo“, ha raccontato la mamma del giovane 17enne che ha prestato aiuto ai due bagnanti in pericolo, a Roma Today. “Abbiamo provato a urlare aiuto subito, il vento non ci ha aiutato. Ci siamo sentiti impotenti“, ha aggiunto.