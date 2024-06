“Sentire dal governo quelle parole a me fa girare un po’ le scatole, perché questo è un governo che in realtà sta disprezzando il Parlamento, che non è mai messo nelle condizioni di fare quello che dovrebbe fare: Le leggi, anziché farle il Parlamento, le fa il governo e non fanno altro che votare a colpi di maggioranza con decreti nelle commissioni. Ed è lo stesso governo che sta impendendo alle organizzazioni sindacali e in molti casi anche a quelle imprenditoriali di svolgere la propria funzione, quella prevista dalla Costituzione“. È il duro commento del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ospite della trasmissione In Onda (La7), alle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’aggressione subita dal deputato del M5s Leonardo Donno, “reo” di aver mostrato il tricolore al ministro leghista Roberto Calderoli.

“Qual è la provocazione secondo Meloni? – continua Landini – Quella di esibire il tricolore? Il tricolore non è mica una cosa offensiva. Per uno che è democratico nel nostro paese il tricolore è un valore di unità e di riconoscimento del pluralismo. Qundi, quale sarebbe la provocazione? E la reazione alla provocazione qual è? Richiamare la Decima Mas? Qualcuno dovrebbe ricordarsi che, se avessero vinto i fascisti della Decima Mas, oggi non ci sarebbero né la democrazia, né il tricolore, né la patria. Chi ha giurato sulla Costituzione quelle cose non le può dire”.

Il sindacalista sottolinea, infine: “Perché poi è stato mostrato il tricolore? Perché questo governo con l’autonomia differenziata vuole dividere ancora di più questo paese e addirittura vuole cambiare la Costituzione. Per quello che ci riguarda, quella è una battaglia che vogliamo fare fino i fondo usando anche lo strumento referendario, se sarà necessario, per abrogare l’autonomia differenziata e per difendere la nostra Costituzione. E la Meloni – conclude – se la prende perché un parlamentare italiano arriva col tricolore? Questa sarebbe la provocazione? Ma con quale faccia lei ha guidato il G7 o il governo pensa di guidare il G7 se addirittura considera una provocazione quelli che mostrano il vessillo del nostro paese? Lo trovo davvero un paradosso“.