Si torna in Europa. Dopo la parentesi in Canada, la Formula 1 fa tappa in Catalogna per il Gran Premio di Spagna, sul circuito di Montmeló a Barcellona. Decimo appuntamento della stagione, dopo la delusione oltreoceano della Ferrari. Max Verstappen, invece, riparte dalle sue certezze grazie all’ultima vittoria che ha ridato calma e fiducia nella corsa verso il quarto titolo mondiale consecutivo. L’olandese con la Red Bull in Catalogna ha vinto sia nel 2023 che nel 2022. Sullo sfondo, la McLaren continua il suo miglioramento e la Mercedes spera in un po’ di continuità dopo il buon risultato del Canada. Di tutt’altro umore, invece, la scuderia guidata da Frederic Vasseur: Leclerc e Sainz, dopo il primo e terzo nel Principato di Monaco, sono rimasti a guardare nell’ultimo Gran Premio. Solo un inciampo? Il Gp di Spagna potrà dare qualche risposta in più.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Spagna è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend in Catalogna è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – in differita– le qualifiche e la gara della domenica. La gara comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 21 GIUGNO

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

SABATO 22 GIUGNO

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00

DOMENICA 23 GIUGNO

Gara: ore 15:00

Orari TV8 (differita)



SABATO 22 GIUGNO

Qualifiche: ore 18.30

DOMENICA 23 GIUGNO

Gara: ore 18