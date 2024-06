Vince ancora Max Verstappen. Mentre per la Ferrari finisce malissimo. Si può riassumere così il Gran premio del Canada, anche se nel mezzo della gara di Montreal è successo di tutto, tra pioggia, incidenti e Safety Car. Alla fine però esulta la Red Bull, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz non terminano la gara: ritirate entrambe le Rosse. Sul podio finisco Lando Norris con la McLaren e George Russell con la Mercedes, che ha superato proprio nei giri finali il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Ritiro anche per la Red Bull di Sergio Perez, mentre la McLaren di Oscar Piatri chiude quinta davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo, chiudono la top ten le due Alpine di Gasly e Ocon.

Ferrari, weekend da incubo – Leclerc si è ritirato a metà gara per un problema al motore. Ai box anche l’altra Ferrari di Carlos Sainz a 15 giri dalla fine dopo un contatto con Albon in un incidente che ha visto la rossa finire in testacoda. Un doppio ko che non si vedeva da Baku 2022. Un epilogo che completa un weekend da incubo, con vari problemi fin dalle prove libere. “Il fatto che cambiamo motore non è un certo un buon segno, dobbiamo analizzare il problema di oggi, non so quale fosse il vero problema. Andavo più piano di oltre un secondo sul rettilineo. Mi superavano tutti e sapevo che la gara era finita lì. E’ stata una gara difficile, dovevo fare mille cose sul volante e lo sterzo“, ha spiegato Leclerc a Sky Sport.

Verstappen trionfa e si diverte – L’olandese della Red Bull riprende subito lo scettro dopo la battuta di arresto di Montecarlo, e trova la tripletta di vittorie a Montreal e il successo numero 60 della sua carriera. “Gara folle, sono successe in sacco di cose. Come team siamo stati molto bravi. Le safety car ci sono ‘girate’ bene ma abbiamo anche gestito al meglio il distacco. Mi sono divertito, ci vogliono gare così. Problemi alle sospensioni? L’importante era vincere, ci sono ancora tanti margini di miglioramento“, ha commentato Verstappen a fine gara.Salgono di tono le Mercedes con Russell che ha a lungo insediato Verstappen, mentre si conferma il momento positivo delle Mclaren con Norris secondo che attende ancora l’appuntamento con il successo. Ritiri anche per Sargeant e Albon. Il Mondiale torna tra due settimane a Barcellona.

L’ordine d’arrivo del Gp del Canada

1 Max Verstappen

2 Lando Norris

3 George Russell

4 Lewis Hamilton

5 Oscar Piastri

6 Fernando Alonso

7 Lance Stroll

8 Daniel Ricciardo

9 Pierre Gasly

10 Esteban Ocon

11 Nico Hulkenberg

12 Kevin Magnussen

13 Valtteri Bottas

14 Yuki Tsunoda

Ritirati

15 Guanyu Zhou

16 Carlos Sainz

17 Alexander Albon

18 Sergio Perez

19 Charles Leclerc

20 Logan Sargeant