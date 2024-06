Doveva essere la sua prima apparizione da persona libera, nonché il suo primo intervento, dall’Italia, dopo l’elezione al Parlamento europeo. E così c’era grande attesa per Ilaria Salis, che avrebbe dovuto partecipare al convegno di Sinistra italiana Milano. Ma al posto della neoeletta a Strasburgo si è presentato il papà, Roberto, che ha parlato sia della campagna elettorale sia del risultato ottenuto grazie alla candidatura della figlia – e all’elezione – che ha fatto sì che Salis potesse tornare a casa. Ma quando a Roberto è stata rivolta una domanda più politica sulla figlia (i prossimi impegni e ciò su cui intende lavorare), il papà ha risposto che “lo chiederete a lei, io mi sono dimesso da suo portavoce”. Il problema, però, è che Salis non si è presentata al convegno. E alcuni militanti, appena il collegamento col papà Roberto è terminato, hanno protestato: “E Ilaria?”. “C’ha detto che non era in condizione di intervenire” ha spiegato qualcuno. “Ma ha preso 170mila preferenze ed è un deputato”. “Stia lei 16 mesi in carcere in Ungheria”. “Ma era previsto il suo intervento”. Il battibecco tra militanti è andato avanti qualche secondo finché non sono ripresi i lavori.

Video Facebook/Sinistra italiana Milano