È Matteo Berrettini il secondo finalista del torneo Atp 250 di Stoccarda, su cambi in erba. Nella seconda semifinale, l’azzurro, numero 95 Atp, ha vinto il derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, numero 30 e testa di serie n.5, in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 in appena 1 ora e 7 minuti di gioco. Per Berrettini sarà la terza finale nel torneo di Stoccarda: domenica affronterà l’inglese Jack Draper.

“Non è mai facile giocare contro un grande amico e visto che all’inizio c’è stata un po’ di tensione. Sono stato bravo a mantenere la calma, soprattutto quando ho chiuso il primo set, poi tutto è andato sempre meglio. Sono contento”, ha dichiarato a caldo Berrettini nella classifica intervista a bordo campo. “È bellissimo giocare qui, mi sono sempre trovato bene fin dalla prima volta qui nel 2019. Per me sono stati due anni duri, con tanti infortuni e tante cose che mi sono successe nella vita, e non è garantito riuscire a tornare in finale. C’è ancora un piccolo step da fare”, ha aggiunto il campione romano.

Sulla finale contro Draper, Berrettini ha concluso: “Non l’ho mai affrontato, il mio coach so che l’ha studiato. È un ottimo giocatore, penso sarà una partita di servizi: buona fortuna a lui, ma cercherò di batterlo”. Quello di Stoccarda è uno dei primi tornei di avvicinamento a Wimbledon, il terzo Slam stagionale, l’unico sull’erba, dove nel 2021 Berrettini fu capace di raggiungere la finale, poi persa in quattro set contro Novak Djokovic.

Per Berrettini sarà la 14esima finale Atp della carriera che lo pone al quarto posto dell’Era Open dopo le 26 di Adriano Panatta (10-16), le 19 di Fabio Fognini (9-10) e le 17 di Jannik Sinner (13-4). Berrettini ha giocato la prima finale il 29 luglio 2018 a Gstaad battendo Roberto Bautista Agut, poi il 28 aprile 2019 a Budapest superando Filip Krajinovic, il 5 maggio 2019 a Monaco di Baviera cedendo a Christian Garin, il 16 giugno 2019 a Stoccarda battendo Felix Auger Aliassime, il 25 aprile 2021 a Belgrado superando Aslan Karatsev, il 9 maggio 2021 a Madrid perdendo da Alexander Zverev, il 20 giugno 2021 al Queen’s superando Cameron Norrie, l’11 luglio 2021 a Wimbledon perdendo contro Djokovic, il 12 giugno 2022 a Stoccarda battendo Andy Murray, il 19 giugno 2022 al Queen’s superando Filip Krajinovic, il 24 luglio 2022 a Gstaad perdendo da Casper Ruud, il 23 ottobre 2022 a Napoli perdendo da Lorenzo Musetti e il 7 aprile 2022 a Marrakech superando Roberto Carballes Baena.