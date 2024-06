Si era presentato con un piccone e una molotov davanti allo stadio Volksparkstadion di Amburgo poco prima dell’inizio della sfida degli Europei tra Polonia-Olanda. La polizia di Amburgo è intervenuta sparando e ferendo l’uomo che li minacciava. Secondo quanto riportato dai media, l’incidente è avvenuto nei pressi di una zona riservata ai tifosi della squadra di calcio olandese. Il match tra Polonia-Olanda che apre la prima giornata del gruppo D degli Europei 2024.

Contro l’aggressore la polizia ha usato prima lo spray al peperoncino, poi ha sparato, come riporta Bild. Secondo la polizia, inizialmente un agente di polizia ha sparato solo un colpo di avvertimento per fermare l’aggressore. Sono stati poi esplosi diversi colpi finché l’uomo non è crollato a terra. L’aggressore è rimasto ferito e sta ricevendo cure mediche. La polizia presume che l’uomo volesse far esplodere l’ordigno incendiario tra la folla dei tifosi. “Attualmente è in corso un’importante operazione di polizia a St.Pauli. Secondo i primi accertamenti una persona ha minacciato gli agenti di polizia con un piccone e un ordigno incendiario. I servizi di emergenza hanno quindi fatto uso delle armi da fuoco. L’aggressore è rimasto ferito e attualmente sta ricevendo cure mediche”, ha riferito la polizia di Amburgo. Nei giorni scorsi uno zaino sospetto che ha portato allo sgombero temporaneo di una parte della fan-zone a Berlino.

Amburgo è affollata di tifosi, in vista dell’incontro Polonia-Olanda. Poco prima dell’allarme, decine di migliaia di tifosi olandesi avevano sfilato per le strade del quartiere di St. Pauli, dove si trova la Reeperbahn, celebre via della zona. Le prime indicazioni suggeriscono che “non c’è alcun legame con il calcio“, ha detto il portavoce della polizia tedesca, confermando che l’uomo è stato colpito a una gamba. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo è uscito da un pub lungo una strada adiacente la Reeperbahn con il piccone in mano, “esibito” in “modo minaccioso” agli agenti che gli avrebbero chiesto di posarlo a terra. Al rifiuto, ha aggiunto il portavoce, lo hanno colpito alla gamba.