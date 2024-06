È scattato l’allarme bomba nella fan zone di Berlino allestita per assistere alla partita inaugurale di Euro 2024 tra Germania e Scozia. L’area, situata vicino al Palazzo del Reichstag e dedicata ai tifosi venuti a seguire gli Europei in Germania, è stata sgomberata dalle forze di sicurezza. La polizia della capitale tedesca ha fatto sapere di aver ritrovato uno zaino sospetto mentre un uomo è stato fermato per accertamenti. Poco dopo, però, intorno alle 18:30, l’allarme è rientrato.

È stata la polizia della capitale tedesca a dare il via libera: “Il nostro collega ha controllato l’oggetto sospetto. È uno zaino che non presenta alcun pericolo”, hanno fatto sapere gli agenti. “Il contenuto dello zaino non conteneva oggetti pericolosi, il concetto di sicurezza ha funzionato”, ha detto Beate Ostertag, la portavoce della polizia. La Bild aveva riferito che durante le operazioni erano intervenuti sul posto un’unità cinofila della polizia di stato e gli artificieri. “Per precauzione è stata allestita un’area riservata, aveva fatto sapere Ostertag. “La borsa verrà esaminata e potrebbe anche essere che qualcuno non l’abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito”, aveva aggiunto. Inoltre, un uomo era stato fermato per accertamenti e dopo il cessato allarme non è chiaro se sia ancora in custodia o sia indagato, aggiunge la Bild.

Gli agenti avevano transennato un’area di circa 200 metri per ispezionare lo zaino. Uno spazio che non ha inciso sull’intera fan zone. Inoltre, tre ingressi erano stati chiusi mentre uno era ancora aperto. “Se alla fine non ci sarà nulla, sarà stato meglio aver sgomberato troppo che troppo poco”, ha detto la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, arrivata a Monaco di Baviera per la gara d’esordio della Germania contro la Scozia.