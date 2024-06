Un ragazzo di 26 anni è morto nelle acque dell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna, dopo essere finito sugli scogli con il gommone con cui stava navigando. È accaduto poco prima dell’alba di oggi, tra l’Isola Madre e Santo Stefano. E a bordo, insieme a lui, anche una ragazza che però è rimasta illesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, la vittima è Pietro Stipa, toscano dell’Argentario e giovane ufficiale della nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) della Marina. Sul posto è subito intervenuta la Capitaneria di porto.

Secondo una prima ricostruzione della Guardia costiera, intorno alle 4 di notte, il giovane ha deciso di fare un giro in gommone con la sua ragazza, che vive a La Maddalena. Appena usciti dal porto, e dopo pochi minuti di navigazione, Stipa – per cause ancora da accertare – è finito sugli scogli affioranti davanti all’isola di Santo Stefano, un passaggio insidioso che tutti conoscono. Il 26enne era considerato un uomo di mare, con un’esperienza e conoscenza approfondita dei luoghi dell’arcipelago sardo, proprio per il suo lavoro in Marina. Ma l’impatto con le rocce è stato per lui fatale: è stato sbalzato dal gommone e ha battuto la testa sulle rocce, perdendo i sensi e finendo sott’acqua. È morto annegato.

A dare l’allarme è stato un passante che si trovava sulla banchina del porto e ha sentito il forte rumore dell’impatto del gommone sugli scogli. La motovedetta della Guardia costiera è arrivata su luogo dell’incidente in pochi minuti e ha trovato la ragazza in uno stato di choc. La giovane ha avvisato i militari della Capitaneria che a bordo c’era anche il suo ragazzo: sono iniziate le ricerche, durate un’ora e alla fine il corpo della vittima è stato recuperato sul fondale, intorno alle 5:30.