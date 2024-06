Due uomini uccisi e ritrovati a poche decine di metri l’uno dall’altro. È accaduto ad Orta di Atella, in provincia di Caserta dove si è consumato un duplice omicidio poco prima delle ore 14 di oggi, nei pressi dell’uscita Succivo della strada statale 7bis. Le vittime sono due fratelli. Si chiamavano Marco e Claudio Marrandino, rispettivamente di 39 e 29 anni, originari di Cesa. Il più grande era un avvocato e imprenditore con trascorsi in politica. Sette anni fa era stato anche presidente del consiglio comunale di Cesa, dopo l’elezione in una lista civica.

Uno dei due cadaveri era all’interno di una Bmw bianca. Mentre l’altro si trovava poco distante, a una decina di metri, immerso in una pozza di sangue e con in mano un cellulare. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Caserta che hanno avviato le indagini. Tra le ipotesi c’è quella che si tratti di un agguato della criminalità organizzata e si vocifera che i due fossero coinvolti in una grossa compravendita all’asta. Le due morti sono avvenute poche ore dopo il fermo di Emanuele Libero Schiavone, figlio del boss dei Casalesi, il pentito Francesco “Sandokan” Schiavone e a pochi giorni dal raid avvenuto contro la sua abitazione a Casal di Principe.