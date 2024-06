Due detenuti al carcere minorile Beccaria di Milano “sono evasi verso le 15.30 dai passeggi, scavalcando varie recinzioni, e si pensa siano riusciti a raggiungere la stazione della metropolitana”. A darne notizia è Gennarino De Fazio, Segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria che aggiunge che “sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine”. “Serve immediatamente un decreto carceri per mettere in sicurezza il sistema soprattutto con assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, cui mancano più di 18mila unità”, ha sottolineato in una nota.

Il carcere minorile di Milano è stato recentemente teatro di incendi e rivolte, mentre ad aprile era scoppiato lo scandalo sui maltrattamenti subiti dai minori da parte di alcuni agenti. L’Istituto è stato al centro di un’inchiesta che ha rivelato un “sistema” di violenze continue e degradanti. Un 17enne ha raccontato agli inquirenti di Milano degli abusi subiti, confermati dal giudice Stefania Donadeo. L’inchiesta ha portato all’arresto di 13 agenti della Polizia penitenziaria, alla sospensione di altri 8 e all’indagine su ulteriori 5, dimezzando così l’organico della struttura. Le violenze, documentate anche dalle telecamere interne, erano inflitte soprattutto a detenuti arabi o del Bangladesh. Tra gli episodi più gravi, anche una tentata violenza sessuale l’8 novembre 2023. Le indagini hanno rivelato un clima di paura e vessazioni, riconoscendo il reato di tortura.