“Devono capire i ragazzi che siamo dei giganti, degli eroi, e dobbiamo avere a cuore delle situazioni che non riguardano solo loro stessi”. Più che una conferenza, quasi una lezione di filosofia. Ma con Luciano Spalletti si impara sempre qualcosa di nuovo, nel bene e nel male. Il ct ha presentato così l’esordio dell’Italia contro l’Albania a Euro2024, a modo suo. Ovviamente istrionico nei modi e nelle parole: “Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone sottobraccio e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Non possiamo non mettere tutto dentro la partita”.

“I tifosi dovranno scendere in campo con noi”

Luciano Spalletti chiama tutti a raccolta, anche chi non sarà fisicamente presente a Dortmund: “Un po’ di emozione ci sarà, ma avvicinandosi alla partita sarà qualcosa di magnifico. Sarà bellissimo giocare con lo stemma dell’Italia nel petto in uno stadio come questo. Noi non chiediamo ai tifosi di supportarci, ma di giocare con noi. Dobbiamo far vedere che siamo di quel livello”. Evocativo e metaforico, anche alla vigilia di una partita che potrebbe essere a suo modo determinante: “I giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio. Ognuno deve avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che ci vuole e quello che non ci vuole”.

