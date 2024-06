“Ci sono due questioni, uno se il verbale corrisponda alla realtà, l’altra se l’aggressione possa essere definita squadrista”. Così il deputato Claudio Mancini del Pd, intervenendo in Aula alla Camera il giorno dopo la violenta rissa avvenuta in Parlamento. Il deputato ha lanciato un duro attacco rivolto alla maggioranza, sottolineando che, se da una parte ci sono i video a dimostrare “che c’è stata un’aggressione guidata dal collega Mollicone, il primo a lanciarla” dall’altra anche il fatto che si tratti di “un’aggressione di stampo squadristico” è “confermato dal fatto che eravate in 20 contro uno. E come disse qualcuno in passato, 20 contro uno definisce l’atteggiamento fascista”. “Quando vi siete trovati soli siete sempre scappati”, ha concluso Mancini che ha condiviso il breve intervento sui social, rimarcando quanto detto in Aula.