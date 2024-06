Il Senato questo pomeriggio ha ripreso le votazioni sul premierato, dopo la sospensione dei lavori causate dalle proteste delle opposizioni. L’accordo tra i partiti, su richiesta delle opposizioni, era di riprendere i lavori dopo che il centrodestra avesse condannato quanto accaduto ieri alla Camera dei deputati. Interviene il presidente dei senatori di Fratelli D’Italia che condanna “ogni forma di violenza”, polemizza poi però contro le opposizioni. Cosa che non piace al Movimento 5 stelle che decide di lasciare l’aula dopo l’intervento della senatrice Floridia, mostrando il Tricolore. “Il tricolore è di tutti, non solo suo” è l’intervento della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli che in quel momento sta dirigendo i lavori a Palazzo Madama. Intervento applaudito dai senatori della maggioranza. Martedì è previsto il voto finale e le opposizioni, unite, hanno già annunciato una manifestazione di piazza contro ‘la madre di tutte le riforme’ voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Impossibile proseguire i lavori su una riforma costituzionale in questo clima di violenza ed aggressività che non viene condannata” afferma la senatrice 5 stelle Maiorino. “Martedì – prosegue Maiorino – la riforma verrà approvata dal Senato perché la maggioranza ha i numeri per farlo però in privato tutte le senatrice e i senatori di maggioranza dicono che questa riforma è sbagliata, fatta male, eppure obbediranno al capo, ma il popolo la boccerà”.