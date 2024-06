Tutto pronto a Borgo Egnazia per l’avvio dei lavori del G7 a presidenza italiana. Il presidente americano Joe Biden è arrivato nella tarda serata di ieri mentre nel resort che ospita il vertice, la premier Giorgia Meloni ha accolto tutti i leader, a partire dalla prima arrivata, la presidente della Commissione europea uscente, Ursula von der Leyen. “Per noi è un onore ospitarvi, lo è per l’Italia intera e spero che in questi due giorni nonostante si lavori tantissimo riuscirete un po’ ad assaporare l’ospitalità per la quale l’Italia è famosa nel mondo”, ha detto Meloni nel suo intervento di apertura dei lavori. Che vertono su Africa, Ucraina e Gaza, e poi clima e sviluppo. Ma, come già alla vigilia, a tener banco è il tema dell’aborto e il riferimento all'”accesso efficace e sicuro all’interruzione volontaria di gravidanza”, sparito dalle bozze delle conclusioni del G7 con tanto di accuse a Palazzo Chigi e polemiche non proprio internazionali.Intanto già nella mattinata la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “non cede sul tema dei diritti, ne parlerà con la premier italiana Giorgia Meloni” nel bilaterale previsto per la giornata di domani, ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Come l’Ansa ha confermato dopo aver visionato la bozza, il passaggio – secondo il draft messo a punto dagli sherpa ma che deve ancora passare all’esame finale dei leader – riporta: “Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione“. Una formulazione che non contempla la parola ‘aborto’, che invece c’era nel comunicato finale del G7 in Giappone. “Nel testo che verrà pubblicato domani non si fa nessun passo indietro” rispetto al comunicato finale del G7 di Hiroshima sul tema dell’aborto “e non si è tolto nulla”, hanno invece spiegato fonti italiane a margine del vertice. “Tanto è vero che c’è un esplicito riferimento agli impegni assunti a Hiroshima, che vengono tutti riconfermati”, sottolineano. Ancora: La questione della “presunta eliminazione della menzione dell’aborto” dal comunicato finale del G7 “pare che sia stata montata come la panna, il sospetto è che ci sia stata un po’ di strumentalizzazione elettorale, post elettorale, qualcuno che magari abbia voluto inserire un elemento di disturbo in un G7 che pare fin qui stia andando benissimo”, hanno concluso parlando di “storia che sta montando senza motivi di sostanza”. A gettare acqua sul fuoco ci ha provato oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: “Voglio aspettare di vedere l’ultima versione, si tratta di una discussione che riguarda più i singoli Paesi che l’Unione europea”, ha detto parlando con i giornalisti a margine del vertice.

E così il ministro degli Esteri italiano: "Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare analisi e inutile fare previsioni ora. Si vedrà alla fine quale sarà l'accordo", ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Precisando che "al momento il tema principale del G7 è l'Ucraina e la situazione un Medio Oriente". Ma nella querelle si infilano anche protagonisti decisamente più nazionali. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida commenta da lontano: "Se i presidenti delle grandi Nazioni, capi di Stato e governo, hanno scelto di non inserirlo nel documento ci saranno buone ragioni per non farlo. Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno, se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile". Le opposizioni non si fanno attendere: "Dobbiamo pensare che, di fronte alla reticenza e all'imbarazzo di Meloni, fede le parole del ministro Lollobrigida?", hanno scritto in una nota le senatrici del Pd, che già avevano chiesto chiarezza alla premier. "L'Italia dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano in un consesso internazionale come il G7, il governo dovrebbe promuovere l'immagine del Paese restituendo a livello internazionale l'autorevolezza e il profilo che ha sempre avuto. E invece il governo Meloni si presenta davanti agli altri capi di Stato e di governo mettendo in discussione un diritto fondamentale delle donne come quello di scegliere sul proprio corpo. Non ce ne facciamo nulla di una premier donna che non difende i diritti di tutte le altre donne di questo Paese. Una vergogna nazionale, chiedano scusa al Paese.", ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein.