“Dopo l’incidente, sentivo molto la pressione esterna perché provassi a tornare a gareggiare. Lo capisco, io ero una bella storia da raccontare; ma dovevo fare i conti con nodi interiori che nulla c’entravano con la possibilità di nuotare di nuovo. Più me lo chiedevano, meno mi andava. Quindi ho fatto mille altre cose, finché non sono stato io a sentire la voglia di nuotare, per me e non per dimostrare qualcosa o accontentare qualcuno”. Parola di Manuel Bortuzzo, nuotatore 25enne – intervistato dalla rivista “Oggi” – che parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi.

Promessa del nuoto italiano, la notte tra il 2 e 3 febbraio la vita di Bortuzzo è cambiata per sempre. Allora 19enne, Bortuzzo è stato colpito alla schiena da un colpo di pistola e il proiettile gli ha provocato una lesione midollare che ha portato alla paralisi degli arti inferiori. Dopo diversi mesi di riabilitazione, il ragazzo ha ripreso a nuotare e vivere la vita di tutti i giorni, seppure in carrozzina (partecipando nel mezzo al Grande Fratello, noto reality show italiano). Cinque anni dopo l’accaduto, Bortuzzo realizzerà il sogno di una vita.

Paralimpiadi 2024, le date

Le Paralimpiadi di Parigi si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre 2024 nella capitale francese. Per la nazionale italiana, i portabandiera saranno Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Nell’ultima competizione, disputata a Tokyo, l’Italia ha ottenuto 69 medaglie, di cui 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi.