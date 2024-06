Joe Biden salterà la cena che sarà offerta stasera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo del G7, è stato riferito alla stampa da fonti della sicurezza. Il presidente americano, alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana, sarebbe affaticato per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. “Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena”, ha dichiarato poi la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete”, ha detto la portavoce nel corso di un briefing. “Il presidente – ha aggiunto – sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia”.

Biden è arrivato in Puglia nella serata di mercoledì e già la mattina dopo ha impensierito l’organizzazione facendosi attendere. “Non dovresti lasciare una donna attendere cosi”, è la battuta scherzosa, come si sente nel video ufficiale del G7, con cui la premier Giorgia Meloni si è rivolta al presidente degli Stati Uniti, dopo averlo atteso per oltre venti minuti all’ingresso di Borgo Egnazia, durante la cerimonia con cui i leader sono stati accolti dalla presidente del Consiglio al summit. Oltre alla preoccupazione per il suo stato di salute, che ormai accompagna Biden in ogni occasione, compresi gli appuntamenti elettorali, nei giorni scorsi è arrivato il verdetto di colpevolezza per il figlio, Hunter Biden. Tanto che più insistentemente dal lato repubblicano si parla di un possibile ritiro del presidente dalla corsa per la Casa Bianca. Così come dell’ipotesi che a sostituirlo sia la ex First Lady, Michelle Obama., che tuttavia ha sempre detto di non volersi candidare. “La famiglia Biden potrebbe dire di volersi prendere cura del figlio, consentendo a Michelle Obama di correre. Joe Biden non può vincere queste elezioni e i democratici sono disperati per un altro candidato”, ha detto il deputato repubblicano Andy Ongles.

A proposito di Obama, dagli Usa arriva la notizia che George Clooney e Julia Roberts parteciperanno con l’ex presidente Barack Obama ad una raccolta fondi che si terrà sabato a Los Angeles. I tre saranno anche intervistati da Jimmy Kimmel per un segmento che sarà trasmesso durante una puntata del talk show notturno, ‘Jimmy Kimmel Live!’. I due attori non sono le uniche celebrities a sostenere l’attuale presidente nella campagna per la sua rielezione. II regista Steven Spielberg sarà presente alla convention democratica che si svolgerà a Chicago dal 19 al 22 agosto. Anche Lenny Kravitz, Barbra Streisand e James Taylor hanno partecipato ad eventi di raccolta fondi nei mesi scorsi. Sostegno anche da parte di Connie Britton (The White Lotus), Carole King, Shonda Rhimes di Bridgerton, Christina Aguilera mentre il mese scorso Queen Latifah e Mark Hamill si sono presentati alla Casa Bianca durante un briefing con la stampa e hanno elogiato il lavoro del presidente. Fervido sostenitore di Biden anche Robert De Niro, che durante una conferenza stampa ha attaccato Donald Trump definendolo “un clown”.