Non sapevo di essere sindaco. No, non è un nuovo reality. Ma è quanto accaduto nel piccolo Comune di Cibiana di Cadore, in provincia di Belluno, dove alle ultime elezioni amministrative, dell’8 e il 9 giugno scorsi, è stato eletto come sindaco Sandro Gerardi, 68enne, di Venezia, che si è candidato “per caso” senza aver fatto comizi e campagna elettorale. Insomma, senza crederci realmente.

Quella di Gerardi, infatti, era una lista “civetta“, fatta appositamente per abbassare il quorum, evitando così l’ipotesi di commissariamento ed aiutare il sindaco uscente, Mattia Gosetti, nella riconferma. Ma a urne chiuse la sorpresa: la lista del 68enne veneziano – “Cibiana due” – ha preso 104 voti, pari al 55% contro gli 85, cioè il 45%, della lista “Noi per Cibiana” del primo cittadino uscente. Certo, l’affluenza non ha sicuramente aiutato. Di elettori, il piccolo paesino bellunese ne ha 519, ma i votanti sono stati solo 195, pari al 38%.

“Assurdo“, è stata la prima reazione di Germani che però non si è sicuramente tirato indietro, dichiarando da subito che la sua intenzione è quella di amministrare la città. Ma il nuovo sindaco è un turista: 68 anni, bancario in pensione, a Cibiana ha trascorso le vacanze. “Sostituire una persona che stava lavorando bene non è facile – ha detto Germani alla stampa locale -devo imparare e rispondo alla mia coscienza, alla legge italiana e a questo splendido paese e ai suoi abitanti. Per loro voglio il meglio”.

Una notizia, quella dell’elezione a sorpresa del “turista”, che si è diffusa rapidamente in tutto il paese che di sezioni elettorali ne conta una soltanto. E lo sconfitto? Gosetti ha inizialmente scelto la via del silenzio ma poi ha risposto sui social, in un post Facebook: “Si chiude così la mia avventura come sindaco di Cibiana di Cadore. Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti coloro che in questi anni e soprattutto in quest’ultimo difficile periodo mi hanno aiutato, sostenuto e mi hanno dimostrato tanto affetto. Dunque, umilmente, faccio un passo indietro“. Il sindaco uscente era all’amministrazione della città dalle ultime elezioni del 2019.