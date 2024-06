Lo hanno chiamato un “laico ritiro spirituale” per insegnanti: cinque giorni in monastero, da martedì 27 agosto a domenica 1° settembre, per un’esperienza di silenzio, riflessione e arte. L’invito arriva dal monastero di Cellole a San Gimignano, in Toscana, ed è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola. L’idea nasce dalla comunità dei monaci e dal maestro e giornalista Alex Corlazzoli, che già a marzo hanno organizzato una due giorni di ritiro per maestri e professori alla presenza di Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore, nonché fondatore e direttore della “Don Milani bilingual school” di Pescantina, ispirata al lavoro del prete di Barbiana.

Il tema scelto per questo secondo appuntamento, che entra a far parte del ciclo di incontri “Educare alla vita”, è “Insegnare comunità. Percorsi di cura e inclusione”. A fare da guida ai partecipanti sarà Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, fondatore della scuola Penny Wirton per l’insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti, che ha raccolto l’appello dei monaci e del maestro dando la sua disponibilità a vivere per qualche giorno con chi deciderà di “ricaricare le pile” in monastero pima di tornare a scuola. “A marzo abbiamo avuto più richieste del previsto. Ci siamo accorti dell’interesse per occasioni come queste, in cui non ci si forma su un tema specifico ma su un orizzonte di fondo”, spiegano gli organizzatori.

Il ritiro inizierà martedì 27 agosto con l’accoglienza in monastero nella mattinata e un primo incontro con la comunità monastica nel pomeriggio. Mercoledì 28 al mattino il primo appuntamento con Affinati, che sarà con gli ospiti anche nel pomeriggio. Lo scrittore interverrà di nuovo giovedì 29, per poi lasciare ai partecipanti un tempo di ascolto e di confronto. Da venerdì a domenica, invece, chi vorrà proseguire l’esperienza in monastero potrà condividere la vita dei monaci e avrà l’opportunità di visitare San Gimignano e la pieve di Cellole accompagnato da uno di loro.

Il monastero potrà accogliere come residenti (pernottamento) fino a 16 persone, ma agli incontri con Affinati e ai pranzi/cene potranno aderire fino a 25 persone in più. Per informazioni è possibile consultare il sito della comunità di Cellole (www.monasterocellole.it),scrivere una mail a ospiti@monasterocellole.it o chiamare i numeri 0577-946057 o 3347950978. Per iscriversi è necessario compilare entro il 20 giugno il modulo scaricabile a questo link. La conferma della partecipazione arriverà dal monastero.