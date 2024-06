Primo giorno da numero 1 del mondo per Jannik Sinner. È il primo italiano a raggiungere questa posizione da quando sono state introdotte le classifiche computerizzate nel 1973. Ieri il presidente dell’ATP Tour, Andrea Gaudenzi, ha consegnato il trofeo a Sinner al Monte-Carlo Country Club. Essere numero 1 “rappresenta un grande risultato di etica del lavoro. Era uno dei miei obiettivi per me e per la mia squadra quest’anno. L’obiettivo più importante è sempre quello di migliorare come giocatore e come persona, circondandomi di grandi persone. Penso di poter essere molto felice e soddisfatto di quello che sto facendo io e la mia squadra”, ha detto Sinner.