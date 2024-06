L’azzurra Sara Fantini ha vinto l’oro nel lancio del martello agli Europei di atletica di Roma, con la misura di 74.18 metri, il suo primato stagionale. È l’ottava medaglia d’oro per l’Italia nella competizione.

Argento invece per Filippo Tortu nei duecento metri piani: il velocista italiano ha chiuso con il tempo di 20.41 alle spalle dello svizzero Timothé Mumenthaler con 20.28. Bronzo per l’altro elvetico William Reais (20.47). L’altro azzurro in gara, Fausto Desalu, ha invece chiuso in quinta posizione, con 20.59.

L’Italia conferma così il proprio primato nel medagliere con 17 medaglie: otto d’oro, sei d’argento e tre di bronzo. Staccatissima la Gran Bretagna in seconda posizione con sette.