L’Italia dell’atletica leggera non si ferma più. Sono altre due le medaglie ai campionati europei di Roma conquistate dagli azzurri. Due bronzi: Zaynab Dosso nei 100 metri femminili e Catalin Tecuceanu negli 800 metri maschili. Altri due piazzamenti sul podio che portano il bottino italiano a 15 medaglie totali. Mai successo nelle precedenti 25 edizioni degli Europei dal 1934 a oggi. Il massimo erano stati i 12 podi (con 5 ori) a Spalato nel 1990.

Non solo Jacobs e Ali. Al femminile la velocità azzurra si chiama Zaynad Dosso. Dopo aver corso in semifinale con un tempo di 11”01, la classe ’99 riesce a strappare un terzo posto chiudendo con un tempo di 11”03. Sono millesimi quelli che, al traguardo, li separa dalla polacca Ewa Swoboda, mentre l’oro va alla britannica Dana Asher Smith. “Sono contentissima. E’ il lavoro di un percorso, un buon segnale che dice che sono sulla buona strada e tra le prime in Europa” ha detto la Dosso a fine gara.

Terzo posto anche per Tecuceanu negli 800 metri con il tempo di 1’45”40. L’azzurro chiude alle spalle del francese Gabriel Tual e dello spagnolo Mohamed Attaoui. “Nel riscaldamento non mi sentivo alla grande, ma sono partito deciso per vincere, ho tentato di arrivare davanti ma gli avversari sono stati più forti”, ha detto Tecuceanu.

Strappano il pass per la finale dei 200 metri Filippo Tortu e Fausto Desalu che hanno vinto la batteria con i tempi rispettivamente di 20.14 e 20.39. Eliminato invece Diego Petterossi, quinto nella sua batteria con il tempo di 20.88. Tortu e Desalu correranno domani sera, lunedì 10 giugno allo stadio Olimpico.

Record azzurri che si sommano a quelli degli scorsi giorni. Medaglie d’oro conquistate da Antonella Palmisano nella venti chilometri di marcia, Nadia Battocletti nei cinquemila metri, Marcell Jacobs nei 100 metri, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Leonardo Fabbri nel lancio del peso, Yeman Crippa nella mezza maratona e la squadra dell’Italia maschile sempre nella mezza maratona.

Medaglie d’argento per Pietro Riva nella mezza maratona, Chituru Ali nei 100 metri, Mattia Furlani nel salto in lungo, Valentina Trapletti nei venti chilometri di marcia e la squadra della staffetta 4×400 mista composta da Luca Sito, Edoardo Scotti, Anna Polinari e Alice Mangione. L’altro bronzo, invece, era stato conquistato da Francesco Fortunato nei venti chilometri di marcia.