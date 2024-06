“Sono venuto a vincere in casa di questi scorretti, che hanno insultato il presidente e i dirigenti della Trapani Shark per tutta la partita”. Promessa mantenuta da parte del presidente Valerio Antonini: 32 anni dopo l’ultima volta, i Trapani Shark tornano in Serie A. Decisiva la vittoria in Gara 4 in un gremito PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Non sono mancate le polemiche e la rabbia del presidente romano nei confronti dell’organizzazione e della dirigenza emiliana: “Non ci hanno permesso di festeggiare in mezzo al campo. Hanno dimostrato quello che sono i loro dirigenti, trattandoci come animali facendoci trovare da mangiare come in un fast food“. Alla fine della partita, infatti – terminata 58-64 e con un Amar Alibegovic da 25 punti) -, ai giocatori di Trapani non è stato consentito di festeggiare la promozione in campo per evitare possibili (e preannunciati) scontri tra tifoserie. Un comportamento, da parte dei padroni di casa, che ha lasciato senza parole il presidente degli Sharks. Proprio per evitare il clima di tensione, lo stesso Antonini aveva chiesto esplicitamente alla Federazione di giocare Gara 4 a porte chiuse: domanda ovviamente respinta.

Il ritorno in A: epilogo di una stagione quasi perfetta

L’orgoglio della Fortitudo non basta: a vincere sono i più forti e i più attrezzati. “Abbiamo una squadra di campioni, costruita solo per questi risultati. Adesso godiamoci questa vittoria, forza Trapani”. Oltre le parole e la qualità della rosa, gli Shark hanno dimostrato sul campo di essere superiori a tutti (o quasi) nel corso della stagione: 38 vittorie su 43 partite e due trofei in bacheca. Unica macchia della stagione, la pesante sconfitta in Coppa Italia che è coincisa con l’esonero di coach Daniele Parente. Al suo posto, Andrea Diana: l’ex Virtus è stato determinante nella volata finale che ha permesso a Trapani di tornare nella massima serie.

Dopo le polemiche, conclude così Valerio Antonini nel post-partita. “Ora dobbiamo solo godere, avevo promesso due campionati vinti (calcio e basket) e li ho vinti tutti e due, ora festeggiamo. Questo è il preludio a una stagione straordinaria che faremo il prossimo anno”. E come preannunciato la scorsa settimana, la città si prepara a festeggiare in grande stile l’annata vincente delle due società sportive. Voglio solo dire alla città che il regalo che ho fatto l’anno scorso è diventato realtà. Il sogno è diventato realtà, non ho mai avuto dubbi

fonte: trapanishark (profilo Instagram)