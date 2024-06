Migliaia di manifestanti pro-Palestina e contro la guerra di Gaza tengono una manifestazione di protesta sulla cosiddetta “linea rossa” vicino alla Casa Bianca, a Washington (Usa), esprimendo rabbia per quella che secondo loro e’ la tolleranza del presidente americano Joe Biden nei confronti della sanguinosa campagna militare di Israele contro Hamas. Il presidente degli Stati Uniti è stato criticato per aver giocato un ruolo di equilibrio nelle azioni dell’alleato chiave di Israele nel conflitto. La Casa Bianca aveva dichiarato a maggio che un attacco mortale israeliano a Rafah non aveva oltrepassato la “linea rossa” che Biden aveva apparentemente fissato due mesi prima quando gli era stato chiesto di una potenziale invasione della città meridionale di Gaza. Durante la manifestazione di protesta, però, non è stato contestato solo Biden, ma anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu con cori, slogan, bandiere, cartelli e striscioni.