Pole position per George Russell nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. Il pilota della Mercedes partirà davanti grazie al tempo di 1′.12”.000, lo stesso identico tempo che ha fatto registrare Max Verstappen: il britannico, però, partirà in prima posizione perché ha ottenuto prima il suo miglior giro del circuito. Nel corso delle qualifiche, il pilota olandese ha rischiato l’esclusione per non aver seguito le indicazioni della direzione di gara nella pit-lane, ma si è salvato con una ammonizione.

Decisamente sottotono le prestazioni delle due Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno dalla sesta fila (11esimo e 12esimo posto) in seguito alla clamorosa eliminazione in Q2: “Solo con un giro perfetto avremmo potuto qualificarci in Q3. Eravamo davvero al limite e non è dove volevamo essere. Avevamo capito che avremmo sofferto già alla fine delle terze libere”. Questa tutta la delusione del pilota spagnolo al termine delle qualifiche. Il primo colpo di scena, però, arriva nel Q1 con le premature esclusioni di Perez e Bottas. E ora non resta che aspettare l’inizio del Gran Premio che si correrà sul circuito di Montreal, in Canada: la partenza è prevista alle ore 20 (il programma completo di domenica 9 giugno).

La griglia di partenza

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

6. Fernando Alonso(Aston Martin)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

13. Logan Sergeant (Williams)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Vallteri Bottas (Sauber)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Nico Hulkenberg (Haas)

20. Guanyu Zhou (Sauber)