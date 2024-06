“Leclerc è il più lento di tutti nell’ultima curva. Non guarda gli specchietti“. Nemmeno il tempo di cominciare il weekend e il Gran Premio di Montreal (il programma completo e gli orari) e iniziano le prime polemiche durante le prove libere. Fernando Alonso, infatti, ha attaccato in collegamento radio il suo avversario, Charles Leclerc, e la sua ex squadra per imprudenza: “Questo è tipico della Ferrari“. Nonostante abbia fatto registrare il miglior tempo con la sua Aston Martin, il pilota spagnolo è parso nervoso per il comportamento del monegasco.

La dinamica

Fernando Alonso è andato su tutte le furie contro Charles Leclerc. Non è bastato arrivare davanti a tutti nelle prove libere del Gp del Canada: il pilota spagnolo – tramite un collegamento radio – si è sfogato contro la Ferrari e in particolar modo contro il monegasco perché, secondo il suo punto di vista, avrebbe percorso l’ultima curva – durante le Fp2 – troppo lentamente senza badare a chi lo seguiva. Una manovra che, anche a causa della scarsa visibilità per pioggia, sarebbe potuta risultare più pericolosa del previsto. L’episodio non è stato sanzionato in alcun modo.

La classifica delle prove libere

Fernando Alonso davanti a tutti nelle prove libere di Montreal: seguono Russell e Stroll. Le Ferrari di Leclerc e Sainz chiudono rispettivamente al quarto e al tredicesimo posto. Solo diciottesimo Max Verstappen a causa di un malfunzionamento della sua monoposto: si è ipotizzato un guasto all’ERS (Energy Recovery Sistem).

1. Fernando Alonso 1:15.810

2. George Russell +0.463

3. Lance Stroll +0.654

4. Charles Leclerc +0.746

5. Daniel Ricciardo +0.921

6. Kevin Magnussen +0.963

7. Lewis Hamilton +1.098

8. Yuki Tsunoda +1.141

9. Alexander Albon +1.167

10. Sergio Perez +1.231

11. Esteban Ocon +1.607

12. Logan Sargeant+1.686

13. Carlos Sainz+1.912 3 14

14. Valtteri Bottas +2.007

15. Nico Hulkenberg +2.093

16. Oscar Piastri +3.198

17. Guanyu Zhou +3.277

18. Max Verstappen +3.501

19. Pierre Gasly +4.979

20. Lando Norris +5.033