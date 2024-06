La Formula 1 fa tappa in Canada. Per il nono gran premio della stagione, si abbandona temporaneamente l’Europa per tornare in America. Sulla scia dell’entusiasmo di Montecarlo, la Ferrari vuole confermarsi anche sul circuito di Montreal. Nonostante Max Verstappen continui ad essere il leader (e il favorito ) del Mondiale, Charles Leclerc vuole cercare quantomeno di rendere il campionato più interessante e duraturo possibile. Attualmente, i punti di distanza sono 31, un gap non ancora impossibile da recuperare. Lo scorso anno, sul circuito Gilles Villeneuve, fu il pilota olandese della Red Bull a trionfare: alle sue spalle Alonso e Hamilton. Il duo Leclerc-Sainz dovette accontentarsi del quarto e quinto posto.

La classifica Piloti e la classifica Costruttori

1 – Verstappen M. 169 punti

2 – Leclerc C. 138

3 – Norris L. 113

4 – Sainz C. 108

5 – Perez S. 107

1 – Red Bull 276 punti

2 – Ferrari 252

3 – McLaren 184

4 – Mercedes 96

5 – Aston Martin 44

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP del Canda è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire – in differita– le qualifiche e la gara della domenica. La gara comincerà alle ore 20 italiane.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 7 GIUGNO

Prove Libere 1: ore 19.30

Prove Libere 2: ore 23

SABATO 8 GIUGNO

Prove Libere 3: ore 18.30

Qualifiche: ore 22

DOMENICA 9 GUGNO

Gara: ore 20

Orari TV8 (differita)

SABATO 8 GIUGNO

Qualifiche: ore 23.30

DOMENICA 9 GUGNO

Gara: ore 21.30