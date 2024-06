Il più classico degli autogol, anche se in questo caso il calcio non centra. Mentre sono in corso le elezioni europee, Matteo Salvini sui social celebra i successi dell’Italia agli Europei di atletica di Roma 2024, in corso allo stadio Olimpico. “Medaglia d’oro e d’argento sui 100 metri agli Europei d’atletica. Oro anche nei 110 metri ostacoli e argento nel salto in lungo. L’Italia bella, l’Italia che corre e vince!”, ha scritto il vicepremier e leader della Lega. I commenti al suo post però sono in gran parte negativi. Gli utenti infatti lo accusano di incoerenza: “Candidi Vannacci e fai questo tweet. Un po’ di vergogna o quantomeno decenza mai, vero?”. E ancora: “Se era per te e per Vannacci, questi non erano nemmeno italiani per caratteri somatici ‘non normali”.

I trionfi agli Europei citati da Salvini sono stati firmati da Marcell Jacobs e Chituru Ali, oro e argento nei 100 metri. Da Lorenzo Simonelli, vincitore dei 110 metri ostacoli. E da Mattia Furlani, argento nel salto in lungo. Tutti atleti con un background multietnico. Jacobs è nato a El Paso e ha il papà texano, Ali è nato in Italia da madre nigeriana e padre ghanese, Simonelli è nato a Dodoma in Tanzania da padre italiano e madre tanzaniana. Infine, Furlani è figlio di Marcello (altista) e Khaty Seck, velocista italiana di origini senegalesi. Per questo motivi, moltissimi utenti sotto al post di Salvini hanno ricordato le teorie del generale Vannacci, che nel suo libro e poi durante la campagna elettorale ha sostenuto che atleti come la pallavolista Paola Egonu hanno “tratti somatici che non rappresentano l’italianità“.

“Peccato che i nostri medagliati non rispecchino i tratti somatici italiani. Chissà cosa pensa il suo sodale Vannacci!”, si legge in un altro commento. Ma di questo tenore, sotto al post di Salvini, ce ne sono a decine. “Chiedi a Vannacci se sono da considerare italiani oppure se lo sono solo quando vincono medaglie“, scrive un altro utente. “Vergognatevi. Secondo le vostre idee razziste non sono italiani”, è un altro commento. Insomma, il post di Salvini – pubblicato mentre in teoria vige il silenzio elettorale – non sembra aver portato giovamento alla Lega. Anche perché nel frattempo suoi social proliferano meme su Vannacci e i medagliati italiani agli Europei di atletica.