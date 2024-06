Diversi manifestanti si riuniscono a Berlino per protestare contro l’estrema destra il giorno prima delle europee, in vista delle elezioni. All’antivigilia delle elezioni europee, ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche nel centro di Amburgo contro l’estremismo di destra e per la democrazia. La manifestazione con lo slogan “Fermare l’estremismo di destra – Difendere la democrazia – Andare a votare!” era stata indetta da un’alleanza di partiti, sindacati, associazioni imprenditoriali, chiese e organizzazioni ambientaliste. Lo segnala oggi il sito del quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung aggiungendo che gli organizzatori hanno parlato di 30 mila partecipanti mentre la polizia, in serata, ha fornito una stima preliminare di 26 mila persone.