Lo Shin Bet e l’Idf, l’intelligence e l’esercito dello Stato di Israele, hanno confermato il recupero dei quattro ostaggi vivi nel centro della Striscia di Gaza. I quattro erano stati rapiti da Hamas al Festival musicale Nova. “Gli ostaggi – hanno detto in una nota congiunta – sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell’esercito da due luoghi diversi durante l’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti”.

Tra gli ostaggi liberati dall’esercito di Israele, c’è Noa Argamani, 25 anni che era apparsa in un video del 7 ottobre mentre i terroristi di Hamas la portavano via in moto tra le sue urla: “Non uccidetemi”. Quelle immagini divennero il simbolo dell’attacco della fazione islamica. Più recentemente si era vista in un altro video della propaganda di Hamas. Sua madre Liora, gravemente ammalata di cancro, aveva lanciato un disperato appello per poterla riabbracciare. Almog Meir Jan ha invece 21 anni, mentre Andrey Kozlov 27 e Shlomi Ziv 40. Erano stati rapiti tutti da Hamas il 7 ottobre, tornano in libertà dopo otto mesi.

Dopo la notizia il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz ha cancellato la conferenza stampa di questa sera sulla scadenza dell’ultimatum dato al premier Benjamin Netanyahu sul cambio di politica nella guerra a Gaza, pena l’uscita dal governo. “Noa, Almog, Andrey and Shlomi: siamo felicissimi di riavervi a casa”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che ha parlato di “eroica operazione delle nostre truppe”. “Idf, Shin Bet e forze speciali hanno operato con straordinario coraggio sotto pesante fuoco e hanno avuto successo nel portare a termine la loro missione – ha aggiunto -. La difesa di Israele continuerà a lottare fino a quando i 120 ostaggi non torneranno a casa”.

“L’eroica operazione dell’Idf è un trionfo miracoloso. Ora, con la gioia che travolge Israele, il governo deve ricordare il suo impegno a riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora detenuti da Hamas: i vivi per la riabilitazione, gli uccisi per la sepoltura”. Lo dichiara il Forum delle famiglie degli ostaggi. “Continuiamo a chiedere alla comunità internazionale di esercitare la necessaria pressione su Hamas affinché accetti l’accordo proposto e rilasci gli altri 120 ostaggi tenuti prigionieri. Ogni giorno è un giorno di troppo”.