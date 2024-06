Sabato 8 giugno: comunque vada, è una data storica per Jasmine Paolini. La tennista italiana gioca la sua prima finale in uno Slam al Roland Garros: di fronte c’è la più forte di tutte, Iga Swiatek, numero uno del mondo e tre volte campionessa a Parigi. La polacca cerca il quarto titolo per eguagliare il record di Justine Henin: è imbattuta a Parigi nelle ultime 20 partite e sempre vincente nelle quattro finali Slam disputate. Paolini arriva a questo appuntamento dopo due settimane da sogno: ha già dimostrato di poter sovvertire i pronostici, ora però deve tentare l’impresa impossibile. La sfida per la storia è in programma sul Philippe-Chatrier alle ore 15.

I precedenti

I precedenti tra le due tenniste non sono incoraggianti per l’italiana. Swiatek ha vinto entrambi gli incontri disputati: nel torneo di Praga su terra battuta nel 2018 e agli US Open nel 2022, senza concedere nemmeno un set a Paolini.

Il percorso di Paolini al Roland Garros 2024

La strada di Paolini verso la finale è stata impressionante. Al primo turno ha sconfitto Daria Saville per 6-3 6-4, poi Hailey Baptiste per 6-4 7-6 al secondo. Nel terzo turno ha avuto la meglio su Bianca Andreescu con un 6-1 3-6 6-0. Agli ottavi ha superato Elina Avanesyan per 4-6 6-0 6-1, nei quarti ha eliminato la testa di serie numero 4, Elena Rybakina, con un 6-2 4-6 6-4. Infine, in semifinale, ha battuto Mirra Andreeva con un netto 6-3 6-1.

Il cammino di Swiatek verso la finale

Swiatek ha dominato finora sulla terra rossa di Parigi. Ha iniziato con una vittoria su Leolia Jeanjean per 6-1 6-2 al primo turno, ha poi sconfitto Naomi Osaka nell’unico match combattuto del suo percorso: 7-6 1-6 7-5. Al terzo turno ha battuto Marie Bouzkova per 6-4 6-2, seguita da un 6-0 6-0 su Anastasia Potapova negli ottavi. Nei quarti ha superato Marketa Vondrousova per 6-0 6-2 e in semifinale ha eliminato Coco Gauff con un 6-2 6-4.

Quando si gioca e dove vederla

L’appuntamento tra i due è per venerdì 6 maggio sul Philippe-Chatrier con inizio previsto non prima delle 14.30. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD del bouquet Sky e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.