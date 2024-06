Botta e risposta a Otto e mezzo su La7 tra il giornalista Mario Sechi e il leader del Movimento 5, Giuseppe Conte. Il centro della discussione è la visita di Giorgia Meloni in Albania e l’accordo con lo Stato relativo ai migranti. Uno spot elettorale, secondo Conte, che la premier poteva evitare: “Questi soldi sono uno spreco, è un danno erariale”. “Ma devono processare lì, gestire lì”, risponde quindi Sechi, sottolineando che Conte conosce benissimo la situazione migranti in Italia. “E perché non li processiamo in Italia che risparmiamo milioni?”, si infervora quindi l’ex presidente del Consiglio.

A mettere a tacere i due contendenti è Lilli Gruber che, al termine di un acceso confronto, sbotta: “Vi devo redarguire entrambi, vorrei andare avanti…”.