Uno steward fa rimuovere la bandiera della Palestina ad alcuni tifosi presenti allo stadio. È accaduto martedì 4 giugno durante l’amichevole allo stadio Dall’Ara di Bologna tra Italia e Turchia. In un match senza emozioni, l’attenzione si è spostata sugli spalti, più precisamente in Curva Bulgarelli (solitamente occupata dagli ultras rossoblu). Nel corso della partita, un addetto alla sicurezza è stato avvertito da alcune persone di aver visto sventolare una bandiera della Palestina. Richiamata l’attenzione, lo steward si è avvicinato ai possessori della bandiera per chiedere di toglierla. Non è stato l’unico e isolato episodio nel corso del match: pochi istanti prima, era accaduta la stessa cosa.