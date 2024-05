Per esporre la bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo Marino “può essere utile” che ne discuta il Consiglio comunale di Milano: a dirlo è il sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione della Beauty Week. Della situazione a Gaza “nessuno ne parla, se non con iniziative come quella della Spagna o dell’Irlanda, che sembrano più simboliche che altro. L’Europa non prende nessuna posizione. Ma fra altri sette mesi da cosa si ricostruirà? Solo dalle macerie? La verità è che il popolo palestinese in questo momento è stretto in una morsa tra l’oppressione di Hamas e la furia di Netanyahu. Questa è la verità storica”, ha aggiunto.