“Non so cosa dire per il numero 1, è il sogno di tutti. È un momento speciale, sono felice di condividerlo con voi e con gli italiani”. Queste le prime parole di Jannik Sinner da numero 1 al mondo. Giornata storica per il tennista italiano che raggiunge un doppio storico traguardo: il forfait di Djokovic gli vale il primato mondiale nel ranking Atp. Mentre sul campo batte Dimitrov e per la prima volta in carriera raggiunge le semifinali del Roland Garros. Ma anche nel momento di massima euforia, il pensiero di Sinner va al suo rivale costretto a ritirarsi dal torneo e a cedere lo scettro del migliore al mondo: “Mi spiace per il ritiro di Novak, spero si riprenda presto“.

“Semifinale? Cercherò di non pensarci”

“È stato importante e difficile vincere oggi, ho avuto un calo quando ho servito per il match ma ci sta. Sono contento del livello che ho tenuto oggi. Mi piace rilassarmi, non so se guarderò la semifinale Alcaraz-Tsitsipas. Ci sono un paio di giorni, sarà un piacere tornare qui”. Al termine della partita disputata sul centrale Philippe-Chatrier, Sinner si ritiene soddisfatto della prova. 6-2, 6-4, 7-6: questo il risultato finale. Ora Sinner attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Si tratta degli unici due tennisti che lo hanno battuto sul campo nel 2024: “Sono contento della semifinale, cercherò di non pensarci tanto”.