Un’altra stagione è alle spalle, l’estate si avvicina e Romelu Lukaku torna ad essere il tormentone del calciomercato italiano. Terminato il prestito annuale oneroso con la Roma, l’attaccante belga tornerà al campo base del Chelsea, in Inghilterra. Anche se è solo di passaggio: già con le valigie in mano, infatti, il futuro di Lukaku sembrerebbe essere ancora in Serie A. Napoli e Milan le due opzioni: al momento, la prima è la strada più logica e percorribile. Il motivo? Il club azzurro è alla ricerca del post-Osimhen (dato come partente certo) e a fare la differenza è la volontà di Antonio Conte che lo vuole con lui per la prossima stagione. Sullo sfondo, i rossoneri hanno chiesto informazioni alla società londinese per capire la fattibilità dell’operazione: i Blues, al momento, non aprono all’ennesima cessione in prestito.

Serie A: ancora tu

Nelle ultime cinque stagioni, Romelu Lukaku ha trascorso più giorni in Italia che a casa sua o in Inghilterra. Dopo le diverse esperienze in Premier League con le maglie di Manchester United e Everton (tra le tante), l’attaccante belga ha trovato la sua vera dimensione in un campionato in cui in pochi riescono a spostare gli equilibri come lui. Dal 2019 ad oggi, i gol segnati sono ben 70, con le maglie di Inter (in due diverse occasioni) e Roma. Nel mezzo, una deludente (e onerosa) esperienza con la maglia dei Blues.

L’esperienza nella Capitale

A lungo corteggiato da Juventus e Inter nel corso dell’ultima estate, Lukaku staccò il telefono per un paio di settimane e, un po’ a sorpresa un po’ con le spalle al muro, alla fine scelse la Roma di José Mourinho. Con una presentazione da vero e proprio imperatore davanti ai 70mila dell’Olimpico, a fine campionato saranno 21 le reti tra campionato e coppa.

Il pupillo di Conte

Non è una novità: se chiedete ad Antonio Conte quale sia l’attaccante perfetto (o meglio funzionale) per una sua ipotetica squadra, lui risponderà sempre e solo Romelu Lukaku. L’allenatore ha sempre apprezzato e seguito l’attaccante belga, fin dai tempi della Premier League, quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Poi, finalmente per lui l’occasione arriva: i due si trovano per la prima volta all’Inter. Insieme riporteranno lo scudetto a Milano, sponda nerazzurra, undici anni dopo l’ultima volta. Ora, la concreta occasione di riformare la coppia con la maglia azzurra: Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli e Lukaku potrebbe tornare per la quarta volta in Italia, con un’altra maglia. Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero già contattati telefonicamente: questa volta, il telefono era acceso.

Nel frattempo, anche il Milan si è mosso chiedendo le prime informazioni al Chelsea per cercare il sostituto di Olivier Giroud. Ad ora, la sensazione è che Lukaku possa rispondere presente alla chiamata di Conte e chissà se, anche questa volta, sarà “la maglia che ha sempre desiderato di vestire”. Una cosa è certa, l’attaccante belga e l’Italia sono destinati a ritrovarsi, per la quarta volta negli ultimi cinque anni.