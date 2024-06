Era considerato il giovane innesto italiano su cui programmare il futuro, oggi Federico Chiesa rischia di diventare un esubero in casa Juventus. Troppi infortuni e prestazioni altalenanti sono il desolante specchio di un giocatore che dopo la rottura del crociato nel 2022 non ha più ritrovato sé stesso. Una luce a intermittenza che ha rievocato solo in minima parte il Chiesa formato “Euro2020”: forse, quello, resterà un (dolce) lontano ricordo. Il presente dice che l’esterno è sacrificabile e per Thiago Motta non è incedibile. Talento inespresso o mai messo in condizione? Da un Europeo all’altro, Federico Chiesa sta vivendo l’altra faccia di una medaglia che lo vede più lontano che mai da Torino.

Lo sliding doors che l’ha cambiato per sempre

Giovane, forte e sfacciato: si era presentato così Federico Chiesa al mondo Juve nel suo primo anno. Non solo a parole, ma con i fatti: il suo trasferimento dalla Fiorentina era stato etichettato come un fallimento in pieno stile Bernardeschi. E invece, Chiesa non solo è riuscito a far ricredere tutti ma è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, segnando anche gol pesanti. Poi, tutte le certezze si sgretolano in pochi secondi, in un freddo e inquieto 9 gennaio 2022: Chiesa si rompe il crociato. E da lì, comincia un’altra storia. La lunga riabilitazione ingabbia l’esplosività e l’estro dell’esterno: anche al momento del rientro (praticamente un anno dopo), le continue ricadute sono un segnale che nulla sarà più come prima. Il giocatore bianconero non è sereno, l’ansia e la preoccupazione di farsi ancora male lo perseguitano. E Chiesa diventa l’ombra di sé stesso.

La Juventus lo aspetta, ma i tifosi sono rimasti accecati da qualcosa che forse non verrà più replicato. Il mondo di Federico Chiesa è completamente ribaltato e risucchiato da un vortice di pessimismo che si riflette sulle prestazioni in campo. Allegri prova ad affidargli un nuovo ruolo per cercare nuovi stimoli: i gol arrivano (10 tra Serie A e Coppa Italia) ma l’esterno è scontento e lo si percepisce ad ogni momento del cambio, quasi sistematico. ‘Perché sempre io?’ si chiede. L’unico momento di libertà lo ritrova sulla sua amata fascia sinistra, ma è troppo poco. E ora, la carriera rischia di prendere una piega ancora peggiore, con l’incubo di poter rimanere un eterno incompiuto. Indispensabile un tempo, rimpiazzabile (secondo il pensiero della società), oggi.

La chiesa sarà ancora al centro del villaggio?

Rimettersi in discussione – nel pieno della propria maturità calcistica – nella competizione che solamente tre anni fa è stata la vetrina più importante della tua carriera. Inevitabile dire che Federico Chiesa nel 2021 era il giocatore italiano più forte e decisivo d’Europa: da titolare o subentrato, le azioni più pericolose (e i gol) passavano dai suoi piedi e dai suoi strappi in velocità. Tre anni dopo, la chiesa sarà ancora al centro del villaggio? Wembley è il passato, ora Chiesa deve necessariamente ritrovarsi e adattarsi. Prima psicologicamente e poi, in campo. Luciano Spalletti punta forte su di lui e gli italiani lo aspettano, in attesa di urlare ancora il suo nome. Una prestazione negativa potrebbe costargli definitivamente il rinnovo in maglia bianconera.

Futuro incerto

Ci sarà un posto per Federico Chiesa nella Juventus del futuro? Ad oggi nulla di certo: Thiago Motta, prossimo a sedere sulla panchina bianconera, sembrerebbe avere le idee chiare sul numero 7. L’esterno italiano non rientra nei piani tecnico-tattici e con un contratto in scadenza nel 2025, la società potrebbe pensare di sacrificarlo. Il rischio è quello di svalutarlo: a parole ha dichiarato di voler far tornare la Juventus dove merita. I bianconeri faranno il possibile per riuscirsi, ma forse senza di lui. Ancora nessuna offerta al momento, ma l’interesse della Roma è reale, con la suggestione di ricreare la coppia quasi mai vista in bianconero con Dybala. Arrivato in punta di piedi ma con grandi aspettative, ora rischia di andarsene come uno dei tanti. E così, la sua avventura a Torino può concludersi con un finale brusco, con una forte suspense sul futuro. Come un Cliffhanger.