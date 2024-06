Nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno nella provincia di Reggio Emilia dove abito e lavoro, una tendenza emergente è la candidatura di cittadini italiani di origine straniera, in particolare provenienti dalle comunità pakistane e indiane ma non solo. Questa nuova dinamica politica rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione e rappresentanza delle seconde generazioni nell’ambito della politica italiana.

La presenza dei cittadini italiani di origine straniera tra i candidati elettorali garantisce una rappresentanza più autentica delle comunità multiculturali all’interno delle istituzioni politiche locali. Le seconde generazioni, nate e cresciute in Italia, portano con sé un bagaglio di esperienze uniche che spesso non vengono adeguatamente rappresentate nelle sfere decisionali tradizionali. È cruciale che la politica italiana sia in grado di rispecchiare la diversità della società in cui operano, e le candidature di cittadini di origine straniera rappresentano un passo avanti in questo processo.

Un esempio tangibile di come le seconde generazioni stiano emergendo nella politica può essere osservato nel Regno Unito. Figure come Sadiq Khan, sindaco di Londra, e Rishi Sunak, primo ministro, sono esempi di leader politici di origine straniera che hanno raggiunto posizioni di alto profilo. Queste figure dimostrano come le seconde e terze generazioni possano dare il loro contributo e partecipare attivamente alla politica.

Personalmente credo che l’integrazione delle persone che hanno sperimentato direttamente l’immigrazione e le sfide legate alla multiculturalità sia fondamentale per una politica inclusiva ed efficace. I candidati di origine straniera possono portare una prospettiva unica sulla questione dell’immigrazione, avendo vissuto sulla propria pelle gli ostacoli e le discriminazioni. Questa esperienza personale può essere una risorsa preziosa per sviluppare politiche più sensibili e mirate all’integrazione delle nuove generazioni. Inoltre, la presenza di queste voci nei partiti politici italiani può favorire una maggiore consapevolezza e sensibilità verso le questioni legate all’immigrazione e alla diversità culturale.

Alcuni nomi sono particolarmente interessanti per il loro impegno e i punti di forza su cui vogliono concentrarsi.

Marwa Mahmoud

Marwa Mahmoud è candidata nel Pd: di origine egiziana, ha una solida esperienza come consigliera comunale negli ultimi cinque anni. Durante il suo mandato, ha lavorato instancabilmente per migliorare l’integrazione sociale, promuovendo iniziative a favore dell’istruzione e della formazione professionale per i giovani stranieri. Ha inoltre sostenuto politiche di inclusione per le famiglie immigrate, concentrandosi su servizi di supporto scolastico e corsi di lingua italiana. La sua nuova candidatura rappresenta un ulteriore passo avanti verso una politica più inclusiva e attenta alle esigenze delle comunità multiculturali.

Sajawal Nadeem Chaudhry

La partecipazione di Sajawal Nadeem Chaudhry alle elezioni è un segnale molto importante per la comunità pakistana a Reggio Emilia. Co-fondatore insieme a me del blog Emilia Times, basato sulla città di Reggio, Chaudhry si è impegnato per rendere accessibili informazioni e modelli di lavoro in Italia, promuovendo l’istruzione sociale e la conoscenza della lingua per una migliore integrazione. La sua candidatura nella lista “Sinistra in Comune” mira a prevenire lo sfruttamento lavorativo tra i nuovi cittadini e richiedenti asilo, rappresentando una speranza di maggiore inclusione e rappresentanza per tutte le comunità straniere della provincia.

Karanjit Kaur detta Kimmy

Karanjit Kaur, detta Kimmy, candidata al consiglio comunale di Novellara per la lista “Novellara bene comune” per Zarantonello sindaco. Nata in Punjab, India, Kimmy è un’insegnante e mediatrice che vuole mettere a disposizione della sua comunità il suo impegno e la sua dedizione. Vuole lavorare sull’accoglienza e integrazione. Sempre avanti a aiutare le mamme che fanno fatica a rivolgersi agli insegnanti per la loro scarsa conoscenza della lingua italiana.

Altri importanti candidati di origine straniera:

Harjot Kaur, cittadina italiana di origine indiana, candidata al Consiglio comunale di “Bagnolo Futura” a Bagnolo in Piano, si impegna a migliorare i servizi per i più fragili e le famiglie, includendo corsi di lingua per stranieri e servizi di doposcuola per i figli delle famiglie straniere.

Prabjot Kaur, cittadina italiana di origine indiana per “Movimento civico per Fabbrico” di Elisabetta Sala a Fabbrico (RE).

Nida Alì, cittadina italiana di origine pakistana per “Avanti Guastalla” di Giorgio Benaglia a Guastalla (RE).

Inderpreet Singh, detto Inder, cittadino italiano di origine indiana per la lista “Novellara bene comune” a Novellara (RE).

Abdellatif Naini, di origine marocchina e cittadino italiano. Lavora nel settore logistico è attivamente coinvolto nel sindacato ADL (Associazione Diritti Lavoratori). Come RSA, rappresenta i lavoratori del magazzino Coop di Mancasale candidato per Sinistra in Comune.

Le candidature di cittadini italiani di origine pakistana e indiana ma non solo alle elezioni amministrative di Reggio Emilia rappresentano un passo positivo verso una politica più inclusiva e rappresentativa. La partecipazione attiva delle seconde generazioni nei processi decisionali è fondamentale per costruire una società più integrata e pluralista, in cui ogni individuo possa sentirsi rappresentato e ascoltato. Nella speranza che i cittadini italiani di origine straniera vadano a votare l’8 e 9 giugno, auguro a tutti i candidati il meglio per questa importante competizione elettorale. Perché in Italia abbiamo ancora una lunga strada da fare su inclusione in politica.