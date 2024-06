Un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di bambini di un centro ricreativo municipale che era in giro in bicicletta a La Rochelle (Nuova Aquitania), in Francia. Secondo le prime informazioni dei media francesi, al momento, ci sono almeno sei feriti di cui tre in condizioni gravi. I fatti sono avvenuti questa mattina, 5 giugno, intorno alle 10.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento, 12 bambini si stavano recando ad un corso di orientamento in un parco pubblico, accompagnati da due animatori, quando sono stati travolti da una piccola vettura. Uno dei ragazzini, il più grave di tutti, è stato trasportato in aereo all’ospedale universitario di Poitiers, a Vienna, mentre altri due sono in “assoluta emergenza“, ha dichiarato Emmanuel Cayron, segretario generale della prefettura della Charente-Maritime (uno dei dipartimenti della Nuova Aquitania). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 32 Vigili del fuoco, 7 ambulanze e altri mezzi di intervento. “È stata aperta un’indagine giudiziaria che dovrà fare il punto sulle circostanze dell’incidente”, ha aggiunto Cayron.