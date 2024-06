Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre in un parcheggio privato a Porotto, frazione di Ferrara, mentre stava pedalando in bicicletta. È successo poco dopo le 19 di mercoledì. Il piccolo ha perso la vita durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate. La Polizia è al lavoro per ricostruire le circostanze: da una prima ricostruzione sembra che il genitore, impegnato in una manovra per lasciar passare lo scooter guidato dal figlio più grande, non abbia visto il bimbo. Sul posto anche la Polizia scientifica per i rilievi. La pm Barbara Cavallo ha disposto il sequestro dell’area e del trattore.

È il secondo incidente simile che avviene nel Ferrarese in poco più di un anno. Il 21 maggio 2023 a Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta, un trattore guidato da un vicino di casa che stava scaricando del mangime investì il piccolo Diego, di cinque anni. Anche in quel caso il bimbo non morì sul colpo, ma il giorno dopo all’ospedale Maggiore di Bologna, dov’era stato trasportato d’urgenza nel tentativo di salvargli la vita.