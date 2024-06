Sul campo centrale del Roland Garros, court Philippe-Chatrier, Jannik Sinner sfida il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 al mondo, per conquistare per la prima volta in carriera un posto in semifinale nello Slam sulla terra rossa di Parigi. A breve è previsto l’inizio del match: è appena terminato l’incontro tra Swiatek e Vondrousova. Segui la cronaca in diretta:

Sinner-Dimitrov: Secondo set

4-2 – Sinner vince l’ennesimo scambio prolungato, ricevendo pure i complimenti di Dimitrov. E così consolida il suo vantaggio.

3-2 – Forse per la prima volta nel match, il bulgaro tiene il servizio senza patemi.

3-1 – Dimitrov lotta e con un rovescio lungolinea porta il game ai vantaggi. Sinner non si fa intimorire e risolve la situazione con due ace.

2-1 – Il bulgaro dà un primo segnale di risveglio: rimonta da 0-30 e interrompe l’emorragia di punti persi.

2-0 – Sinner tiene ancora il servizio senza concedere la minima occasione al suo avversario

1-o – Subito break – Per ora non c’è partita: Dimitrov falloso, Sinner implacabile. Un punto a rete e una risposta micidiale regalano all’azzurro il break anche in apertura di secondo set.

Sinner-Dimitrov: Primo set

6-2 – Sinner vince il primo set – L’azzurro è praticamente perfetto anche nell’ultimo turno al servizio: grazie a un errore in risposta di Dimitrov conquista il primo set.

5-2 – Nonostante un nastro sfortunato, questa volta Dimitrov non concede occasioni e tiene il suo turno in battuta. Ora Sinner serve per il primo set.

5-1 – Sinner è implacabile: non concede nemmeno un punto a Dimitrov e tiene il servizio.

4-1 – Secondo break – Uno splendido passante e Sinner si ritrova 0-40, ma non sfrutta l’occasione. Poi però gli errori di Dimitrov regalano all’azzurro un altro break.

3-1 – Sinner tiene ancora la battuta con autorevolezza e conferma il game di vantaggio.

2-1 – Break di Sinner – Dimitrov lungo su diversi rovesci e banale errore sulla volée, Sinner ne approfitta e passa in vantaggio. Break per Sinner e primo allungo dell’incontro.

1-1 – Grande numero di Dimitrov che neutralizza la volée di Sinner. Pallone smorzato che regala il 40-30 a Sinner e poi il dritto vincente: primo set in pareggio.

0-1 – Sinner risponde lungo al bulgaro che poco dopo fa doppio Ace. Il primo game della partita va a Dimitrov.

Primo set – Comincia l’incontro alle ore 14.59.

0-0 – L’inizio del match è previsto poco prima delle ore 15

I precedenti

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si affronteranno per la quinta volta in carriera. I precedenti sorridono al tennista italiano (3-1). L’unica sconfitta contro il bulgaro è stata proprio sulla terra rossa agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, ma era il lontano 2020. L’ultimo incontro tra i due invece risale allo scorso mese di marzo nei Masters 1000 di Miami: Sinner vinse in due set (6-3, 6-1).

Roland Garros, il percorso di Sinner e Dimitrov

Jannik Sinner – Christopher Eubanks (6-3; 6-3; 6-4) – Primo turno

Richard Gasquet – Jannik Sinner (4-6; 2-6; 4-6) – Secondo turno

Pavel Kotov – Jannik Sinner (4-6; 4-6; 4-6) – Terzo turno

Corentin Moutet – Jannik Sinner (6-2; 3-6; 2-6; 1-6) – Ottavi di finale

Aleksandar Kovacevic – Grigor Dimitrov (4-6; 3-6; 4-6) – Primo turno

Fabian Marozsan – Grigor Dimitrov (0-6; 3-6; 4-6) – Secondo turno

Zizou Bergs – Grigor Dimitrov (3-6; 6-7; 6-4; 4-6) – Terzo turno

Hubert Hurkacz – Grigor Dimitrov (6-7; 4-6; 6-7) – Ottavi di finale