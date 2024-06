Sono state dimesse tutte le sei persone rimaste ferite nel tragico incidente di domenica scorsa al casello autostradale A12 di Rosignano Marittimo (Livorno) in cui hanno perso la vita Robert Friendrich Fendt, 61 anni, sua moglie Maria Cornelia Schubert, 68 anni, entrambi cittadini tedeschi, e il 21enne Marco Acciai. Sono tutti morti sul colpo nell’impatto tra la Honda della coppia tedesca e una Fiat 500 L ferma al casello.

La Procura di Livorno ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica del fatto e le cause dell’incidente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la Honda che procede a forte velocità e impatta violentemente contro la Fiat 500 ferma al casello, causando il decesso immediato di Fendt, Schubert e Acciai. Le riprese non evidenziano segni di frenata, suggerendo che il conducente potrebbe non aver avuto il tempo di reagire. La forza dell’impatto ha poi innescato un effetto domino coinvolgendo anche l’auto con la famiglia straniera e causando il ferimento dei suoi occupanti.

Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi: un malore del conducente tedesco, una distrazione, un colpo di sonno, un guasto meccanico o un sorpasso azzardato. L’analisi della “scatola nera” dell’Honda e gli esami autoptici sui deceduti potrebbero fornire elementi utili per ricostruire gli eventi. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del malore improvviso ma solo i risultati dell’esame autoptico, disposto dalla Procura, potranno rivelare se Robert Friendrich Fendt abbia avuto effettivamente un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. La magistratura ha anche disposto esami tossicologici per verificare se Fendt fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. Non risultano al momento chiamate di soccorso al 112 o al 118 da parte dei passeggeri a bordo della Honda. L’incidente ha provocato notevoli danni al casello autostradale, che è stato parzialmente distrutto. La Procura ha disposto il sequestro di tutti i veicoli coinvolti per ulteriori accertamenti.