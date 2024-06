Sono una coppia di turisti tedeschi e un giovane 21enne le tre vittime dell‘incidente al casello autostradale di Rosignano Marittimo (Livorno) della A12, avvenuto intorno alle ore 13 del 2 giugno, in cui sono rimaste ferite altre sei persone. Secondo le prime ricostruzioni un’auto è arrivata sul casello ad alta velocità e ha travolto un veicolo che era fermo. Nello schianto è rimasta coinvolta una terza auto.

I coniugi di 61 e 68 anni erano originari di Augusta, nella parte sud-occidentale della Baviera. Robert Friendrich Fendt e Maria Cornelia Schubert i loro nomi. Si chiamava invece Marco Acciai l’altra vittima dell’incidente. Tra i sei feriti vi sono due bambini, due fratellini di tre e sei anni, e la madre di 35. Gli altri sono una donna di 29 anni, una di 63 e il casellante che era in una delle strutture danneggiate, un 44enne di Cecina. Tutti sono stati accompagnati all’ospedale di Livorno e nessuno è in gravi condizioni. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore che avrebbe colpito il 61enne tedesco alla guida della Honda che si è schiantata al casello. La vettura ha colpito il gabbiotto dell’operatore scardinandolo, per poi colpire la Fiat 500 che si è ribaltata a sua volta.