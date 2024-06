Aveva denunciato la coppia con cui aveva convissuto per un periodo per stalking e loro hanno cercato di ucciderla investendola con la loro auto. È accaduto lunedì scorso a Collegno, in provincia di Torino. La vittima è una donna di 51 anni travolta dalla vettura di una coppia di coniugi – 53 anni lui, 43 lei – che si è poi allontanata a gran velocità. Secondo quanto emerso dalle indagini la 51enne, dall’agosto 2023 fino a novembre 2023 aveva vissuto a casa dei due con i quali aveva un rapporto di amicizia stretta. Poi però sono cominciati comportamenti minacciosi e persecutori nei suoi confronti e la coinquilina ha deciso di lasciare casa, episodi che sono proseguiti anche dopo aver lasciato l’abitazione della coppia. Da qui la denuncia che la donna ha presentato a marzo.

La situazione, come racconta La Stampa, è degenerata fino a lunedì quando la coppia ha deciso di vendicarsi: i due si sono fatti trovare sotto casa della 51enne per convincerla a tornare a casa. Ma di fronte al suo rifiuto, i coniugi sono saliti sulla loro macchina – alla guida c’era il marito – e hanno investito la 51enne che si trovava sul marciapiede. La vettura, danneggiata nella parte anteriore e col parabrezza sfondato, è stata ritrovata in una via poco distante dall’investimento e i militari hanno accertato che è di proprietà della coppia. I due, nel tentativo di eludere le ricerche erano tornati a piedi verso la loro abitazione. A tradirli però le telecamere di sorveglianza installate nella zona che hanno ripreso il 53enne e la 43enne avvicinarsi prima alla vittima e, dopo una litigata, salire in auto e travolgerla. Non solo. Nei telefoni cellulari dei coniugi, gli investigatori hanno trovate tracce relative a ricerche eseguite sul web su come uccidere qualcuno. I due sono stati arrestati per tentato omicidio e sono stati accompagnati al carcere torinese. La donna, invece, è stata trasportata al Cto di Torino e ha 90 giorni di prognosi: secondo i medici non è in pericolo di vita.