Un 2 giugno ‘Per la Costituzione e per l’Europa federale’. Il partito democratico nel giorno della Festa della Repubblica è sceso in piazza alcon una manifestazione animata dal Pd di Roma che ha visto la presenza di alcuni dei candidati alle prossime Europee, di alcuni parlamentari dem e della segretaria Elly Schlein. La campagna elettorale per le prossime elezioni europee entra nel vivo dell’ultima settimana, ma la segretaria Pd non fissa l’obiettivo percentuale per il suo partito. “L’asticella porta iella” dice ai cronisti. “Noi chiediamo a tutte le persone di convincerne altre a votare,”.

La campagna elettorale per il prossimo Parlamento Europeo, in Italia, si è incentrata sui temi di politica nazionale. “Su sanità e salario Minimo io non ho sentito nella da parte di Meloni né nel comizio di Pescara (dove la presidente del Consiglio ha aperto la campagna elettorale di FDI, ndr) né nel comizio di ieri (sabato scorso in Piazza del Popolo, dove sempre Meloni ha chiuso la campagna elettorale del suo partito, ndr)”, dice Schlein. Mentre per i dem Speranza e Boccia “è inevitabile che la campagna si sia incentrata su temi di politica nazionale”.