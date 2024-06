“Noi abbiamo fatto una lista che si chiama Stati Uniti d’Europa. Ma gli altri hanno questo bisogno adolescenziale: il mondo esplode e noi parliamo dei cognomi dei candidati italiani. Tranne Tajani che mette Berlusconi nel simbolo, altrimenti non lo vota neanche sua moglie“. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi, al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria “Diritti al voto. Volti d’Europa, sguardo sul mondo”, a Rapallo. “O votate l’Europa. O votate per meno Europa. E l’unico progetto che c’è in campo, sono gli stati Uniti d’Europa”, sottolinea Renzi.