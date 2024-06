“Lei dovrebbe parlare con gli altri leader in Ue che hanno tutti il reddito di cittadinanza. Si metterebbero tutti a ridere. Gli hanno fatto la guerra ideologica, hanno fatto la guerra contro i ‘divanisti’, abbiamo avuto esponenti politici come Santanché che li insultavano e poi si scopre che il nostro capitalismo è un capitalismo infetto… a Santanché è accusata di truffa aggravata sui fondi Covid”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria “Diritti al voto. Volti d’Europa, sguardo sul mondo”, a Rapallo. “Abbiamo un capitalismo infetto. Mi aspetto che da qui, da Rapallo, ci sia un sussulto di responsabilità per un modo di fare impresa”, ha ribadito Conte alludendo all’inchiesta per corruzione in Liguria. “Sentire un leader politico che parla di capitalismo infetto a me, perdonate il termine, fa girar le balle. Siamo gente seria, serve rispetto” ha replicato l’ex presidente di Confindustria e presidente del B7, Emma Marcegaglia, replicando.