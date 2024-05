Il tribunale penale di Loiret, un dipartimento francese della regione Centro-Valle della Loira (Francia) ha ritenuto Olivier de Scitivaux de Greische “colpevole di tutti gli atti di stupro e violenza sessuale aggravata” di cui è accusato ai danni di tre fratelli. Decine di episodi, avvenuti negli anni ’90 e 2000, per cui l’ex sacerdote dovrà scontare ora 17 anni di carcere. L’uomo, oggi 64enne, “ha riconosciuto tutto senza riserve”, come scritto da varie testate francesi.

L’ex prete, che faceva parte della diocesi di Orléans a sud-ovest di Parigi, era stato ordinato sacerdote nel 1989, all’epoca 29enne, ed è proprio all’inizio della sua attività che sono avvenuti i fatti più gravi. Scitivaux de Greische strinse un legame con una famiglia che aveva tre figli: una femmina e due maschi, di età compresa fra 7 e 9 anni, secondo le fonti. Veniva invitato regolarmente a cena e spesso anche a dormire, motivo per cui pernottava nella stanza della bambina. Proprio qui sono avvenute le prime violenze sessuali, che da lì sono arrivate “ovunque nella famiglia”, come sostenuto dall’avvocato delle vittime Clémence Lemarchand. Gli atti avvenivano in casa mentre i genitori dormivano al piano terra e non hanno risparmiato nessuno dei tre fratelli, come confessato dall’ex sacerdote stesso: “Quando uno non era disponibile, c’era il secondo o il terzo“.

Le vittime hanno raccontato come il 64enne trascorresse del tempo in famiglia “ogni settimana, ogni giorno, ogni sera”, e fosse arrivato a usare vari strumenti sui loro corpi. Circostanze confermate pienamente dall’imputato: “Riconosco, poiché è necessario usare le parole, i toccamenti, le carezze, le fellatio, le penetrazioni. Ammetto tutti i fatti“. Al di là dei tre fratelli, però, tante altre persone sono state molestate dall’uomo. Nonostante gli operatori giovanili e le famiglie avessero avvisato per la prima volta la diocesi degli abusi negli anni ’80, le aggressioni sessuali sono continuate fino all’inizio degli anni 2000. Nel corso del processo, Scitivaux de Greische ha anche confessato le violenze su due vittime avvenute nel 1982.