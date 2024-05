Nuovo polverone sull’intervista di Paolo Maldini realizzata insieme al giornalista Alessandro Alciato e pubblicata sui canali di Radio Serie A. Alciato ha scritto un post su X ribadendo come sia effettivamente avvenuto un tentativo di censura del contenuto da parte dell’emittente e annunciando la fine della collaborazione con la stessa. Pochi giorni fa, infatti, l’ex capitano del Milan aveva denunciato il blocco e la presa di posizione “per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti”, ma la Lega aveva controbattuto immediatamente millantando ogni accusa come “falsa”.

Il giornalista ha dichiarato tramite il suo profilo social: “Mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter? Mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore?”. In quest’ultimo caso fa riferimento alla scomparsa del video rimosso dal canale, un gesto che la Lega ha motivato parlando di “troppi insulti”, e riapparso a distanza di un giorno. Alciato ha poi continuato: “Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)? Mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’? La risposta è: no.”.

Quindi: -mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter? -mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato… pic.twitter.com/262U0aH92F — Alessandro Alciato (@AAlciato) May 15, 2024

Come chiarito da lui stesso, il messaggio è stato postato “per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo” e con questo ha cercato di chiudere definitivamente la questione. Di fronte al tentativo di censura dell’intervista da parte della Lega e alla nota con cui questa ha cercato di respingere ogni accusa, Alciato ha interrotto la collaborazione con l’emittente. Da Radio Serie A o dalla Lega, al momento, non ci sono altre comunicazioni.